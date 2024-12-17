Половину опухолей бронохолегочной системы уральские врачи уже умеют удалять малотравматично

Почти половину операций опухолей бронхолегочной системы в 2024 году врачи Свердловского онкодиспансера выполнили малотравматично. Первые шаги в этом направлении были сделаны руководителем отделения торакальной онкологии № 6 Максимом Руденко семь лет назад, а теперь технологией владеют все торакальные хирурги в СООД. Как рассказали РИА «Новый День» в департаменте информационной политики Свердловской области, в течение нескольких лет доля операций, выполненных через малые доступы у пациентов с раком легких, опухолями пищевода и средостения, постепенно увеличивалась и к декабрю текущего года составила 47 процентов.

«При ряде опухолей внутригрудной локализации в ходе хирургических вмешательств затрагиваются сразу несколько областей: грудная клетка, живот. Если хотя бы один из этапов выполняется через небольшие проколы, это хорошее подспорье для быстрого восстановления пациента. Малотравматичным доступом удаляются доли легкого, в некоторых случаях опухоли пищевода и средостения. Также малым доступом выполняется часть торакопластических вмешательств на бронхах – это направление сейчас активно развивается», – пояснил Максим Руденко.

Преимущества такого подхода наглядно демонстрирует история одной из пациенток отделения: у женщины были поражены опухолью легкое, лимфоузлы и сосуды. Предстояло сложное хирургическое вмешательство, которое свердловские онкологи провели через три небольших прокола вместо большого разреза грудной клетки. Пациентка быстро пошла на поправку и спустя неделю вернулась к родным.

Екатеринбург, Елена Васильева

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