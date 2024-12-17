МЧС: на Среднем Урале стало меньше техногенных пожаров

В Свердловской области сократилось количество техногенных пожаров. Если в 2023 году их было около 8,2 тысячи, то в 2024 году – чуть больше 6,3 тыс. Жертв пожаров также стало меньше. С начала 2024 года в огне погибли 219 человек и 211 получили травмы. В 2023 году эти показатели были выше. Такую статику привел на пресс-конференции и.о. начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев.

По его словам, треть возгораний происходит в жилом фонде (порядка 2400 случаев с начала года). Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. При этом пожаров по причине неправильного использования газового оборудования в регионе стало меньше, заявил Махнев.

Перед Новым годом МЧС проводит профилактические рейды, чтобы не допустить опасных ситуаций. Так, спасатели массово проверяют детские сады, школы, детдома, учреждения культуры и другие общественные места на соблюдение противопожарных требований. В частности, ревизоры оценивают состояние эвакуационных путей, а также безопасность гирлянд. Перед Рождеством МЧС проверяет церкви – там используется открытый огонь. Кроме того, сотрудники ведомства обходят точки продаж фейерверков и выясняют , как хранится пиротехника.

С 29 декабря по 8 января свердловские спасатели будут работать в усиленном режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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