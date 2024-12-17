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Вторник, 17 декабря 2024, 11:48 мск

Новости Екатеринбург

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Улицу Шейнкмана решили не продлевать

Улицу Шейнкмана решили не продлевать до проспекта Ленина. По крайней мере, никаких подвижек по проекту нет.

Как пояснили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, заняться этим должен был застройщик Prinzip Геннадия Черных. «Администрация пошла ему навстречу и согласовала проект, он должен был сделать все работы за свой счет, но что-то пошло не так», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Сейчас улица Шейнкмана на участке от Попова в сторону Ленина не имеет сквозного проезда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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