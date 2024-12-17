Энергетики не прогнозируют роста нагрузок на электросети в новогодние праздники

Потребление электроэнергии зимой в Свердловской области возрастает, однако пиковых нагрузок на электросети в целом не ожидается.

Как сообщил на пресс-конференции, директор свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин, энергетики прогнозируют повышенный спрос на электричество только в отдельных территориях. Например, в Белоярском и Сысертском округах – там активно строятся индивидуальные дома, и владельцы подают заявки на технологическое подключение к электросетям. Кроме того, повышенная нагрузка на сети, особенно в праздники, вероятна в коллективных садах. Как отметил Алексей Смушкин, в новогодние каникулы люди часто проводят время за городом, а поскольку в садовых домиках нет отопления, они включают электрические обогреватели.

С 28 декабря по 8 января «Россети» перейдут на усиленный режим работы. Как отметил Смушкин, в этом году энергетики потратили более 3 миллиардов рублей на плановые ремонты. В свердловском филиале компании есть 53 автономных резервных источников электроснабжения в случае аварийных отключения, а также запас высокоароходимой техники для проведения ремонтов в труднодоступных местах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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