В Екатеринбурге появился новый маскот – Гринвич, который стал символом одноименного торгового центра. По легенде, добрый персонаж живет прямо в «Гринвиче» и готов сопровождать посетителей ТЦ.

«С кем-то мы знакомы давно, а кому-то я явлюсь впервые. В преддверии Нового года возможно любое чудо, поэтому я решил тоже показаться, чтобы помогать вам готовиться к праздникам. Буду встречаться с вами здесь, делиться советами и рассказывать про интересности. Увидимся», – говорит Гринвич в ролике.

С помощью нового маскота можно сгенерировать поздравление на специальной вкладке сайта и отправить карточку другу или коллеге.

Добавим, маскоты в Екатеринбурге есть у многих компаний и организаций. Шмель из футбольного клуба «Урал», лось Автик из «Автомобилиста», кот Филармоник из детской филармонии, лисица из баскетбольного клуба УГМК, Доброкот из Академического, майонезики ЕЖК, Трешбастер из «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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