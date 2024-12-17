Уралуправтодор предупредил о пробках на Пермском тракте

Екатеринбург (Новый День, Елена Сычева) –На автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург на отрезке со 190 по 194 км (Ачитский район) в направлении Перми затруднено движение – там случилось ДТП.

«Будьте внимательны, заранее планируйте свой маршрут, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», – напомнили дорожники.

Отметим, на Пермском тракте все еще продолжаются работы, связанные с организацией трассы М-12 «Восток». Как ранее сообщали «Новому Дню» в Уралуправтодоре, речь идет о монтаже освещения, дорожных барьеров, и т.д. Когда они полностью завершатся, не уточняется.

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