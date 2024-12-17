Сегодня – Бабий праздник

17 декабря православные христиане чтут память великомученицы Варвары Илиопольской. Ее именем названы города в разных странах мира. В России святая считается небесной покровительницей ракетных войск стратегического назначения, у которых сегодня отмечается профессиональный праздник.

Считается, что погибшая от рук собственного отца святая Варвара защищает от внезапной смерти всех, кто ищет ее заступничества. К великомученице часто обращаются женщины – неслучайно 17 декабря на Руси называли Бабьим праздником.

С 17 декабря на Руси начинался период гуляний. Женщины в этот день готовили сладости, пекли пряники и пироги, лепили вареники с маком, а мужчины варили мед и пиво.

По приметам, обилие ярких звезд 17 декабря на небе предвещает холода.

Если дым из трубы устремляется вверх – приближается мороз, если стелется – скоро потеплеет. Яркий закат – к морозу и ясной погоде, а облака на вечернем небе предвещают снегопад.

Екатеринбург, Елена Васильева

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