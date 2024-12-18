Неадекваты с петардами пугают уральских водителей

В Екатеринбурге появились неадекватные граждане, которые бросают петарды под колеса проезжающих машин. Автомобилисты обсуждают в соцсетях, что столкнулись с подобным на улицах города, в том числе – на проспекте Ленина.

«Ехал недалеко от УПИ вечером в воскресенье. Вдруг хлопок и вспышка. Счастье, что прямо передо мной было, не под машиной. Понятно, что, вероятно, ущерба бы не было, там защита, но сердечный приступ схлопотать точно можно», – пишет автомобилист Сергей, он предполагает, что петарду могли кинуть либо стоявшие на тротуаре люди, либо из проезжавшей перед ним машины, сам момент броска он не видел.

«Да капец! Мне такие же неадекваты с «бомбочками» попались, причем я ехала с ребенком с секции. Ничего страшного не случилось, но я чуть в столб не въ***ась (врезалась) от испуга, руль бросила», – добавляет Арина.

Кто и зачем делает это, неясно. У екатеринбуржцев разные предположения. «Малолетние дебилы, скорее всего. Частенько ж бывают истории, как они петарды под стоящие машины закидывают, каждую зиму такая фигня», – предполагает пользователь ВК Мур.

Отметим, в Петрозаводске полиция ищет взрослого мужчину, который бросал петарды под припаркованные машины – его лицо попало на камеры наблюдения в одном из дворов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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