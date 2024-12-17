Есть запрос на бережную трансформацию Березовой рощи – Орлов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию вокруг застройки Березовой рощи на Чкалова-Краснолесья. Напомним, что жители окрестностей выступают против планов по сносу зеленых насаждений и возведения новых домов. Они записали обращение на прямую линию Путина, обращение взял на контроль глава СКР Бастрыкин.

На прямую линию Алексею Орлову также обратились горожане, но они уже попросили мэра просто обеспечить людям возможность комфортно пользоваться зелеными зонами Екатеринбурга.

«Это хорошая позиция, потому что за нашими зелеными пространствами необходимо ухаживать, зеленые зоны и весь город должен развиваться по Генплану… Необходимо трансформировать зеленый пояс города и нагрузка на лесные территории возрастает. Без элементарного устройства – урны, дорожки, так далее – с антропогенной нагрузкой зеленые зоны справиться не смогут», – отметил мэр.

По словам Орлова, проблему Березовой рощи он знает досконально, потому что столкнулся с ней сразу после прихода на работу в администрацию города. В мэрию поступило более шести тысяч предложений от горожан про освещение, детские площадки, прогулочные зоны. «Есть запрос на бережную трансформацию рощи. Мы провели серьезную работу с застройщиком… повзаимодействовали с экспертами ботанического сада УрО РАН. Напомним, еще в 2012 году планировалась полная вырубка рощи, а в 2018 году ДОМ.РФ провел аукцион по аренде рощи. Он предполагал комплексное освоение территории, в том числе полную вырубку деревьев… теперь из 26 гектар 16 будут благоустроены силами застройщика. Основной упор теперь сделан на 15 тысяч новых деревьев, газоны и цветники – все открыто для всех горожан», – отметил Орлов.

По его словам, роща – не единственное место, где могут отдохнуть жители. Ведь рядом с ними находится еще 600 гектар леса юго-западного лесопарка, этими территориями также надо заниматься.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube