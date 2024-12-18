Таможенники забрали у челябинки 1 млн рублей в Кольцово – она забыла его задекларировать

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли около миллиона рублей из багажа пассажирки, которая прилетела из Стамбула. При себе у нее было 20 тысяч долларов, которые она забыла задекларировать.

«Жительница Челябинской области прилетела из Турции с другом. Со слов гражданки, в целях сохранности, денежные средства сложили в ее сумочку. При таможенном досмотре инспекторы, обнаружив деньги, вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму. Остальные наличные изъяты в качестве предмета административного правонарушения.

«Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если сумма превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира. В соответствии с ст. 34 Семейного кодекса РФ режим совместной собственности возникает только у супругов», – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ. При уплате штрафа и декларировании изъятой суммы деньги гражданке будут возвращены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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