Мужчина на «пятнадцатой» погиб, врезавшись в дерево (ФОТО)

Сегодня ночью на 12 км дублера Сибирского тракта в результате ДТП погиб 32-летний житель Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба ГАИ, водитель на ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и опрокинулась. Мужчина погиб на месте.
Установлено, что к административной ответственности он привлекался 8 раз. Наличие или отсутствие алкоголя в крови будет установлено по результатам назначенного судебно-медицинского исследования.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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