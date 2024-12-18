На вокзале в Екатеринбурге поймали мошенника из Азербайджана, которого искал Интерпол

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге поймали мошенника из Азербайджана. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, в декабре из Интерпола поступила ориентировка на разыскиваемого мужчину. Предположительно, он намеревался совершить поездку на пассажирском поезде сообщением «Екатеринбург – Сургут».

Согласно полученной сотрудниками уголовного розыска информации, 52-летний житель Республики Азербайджан скрылся на родине от органов следствия, будучи подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 178.3.2 УК РА «Мошенничество». Время до суда подозреваемый должен был находиться под арестом, однако, желая избежать ответственности, подозреваемый пересек границу и скрылся на территории Российской Федерации. 10 мая 2024 года правоохранительные органы Азербаджана объявили подозреваемого в международный розыск.

16 декабря, около 18:00, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга оперативники транспортной полиции и сотрудники Интерпола задержали на перроне мужчину, внешность которого подходила под приметы, указанные в ориентировке.

Проверив документы и удостоверившись, что личность гражданина подтверждена правильно, мужчину сопроводили в дежурную часть линейного отдела, после чего конвоировали в изолятор временного задержания УМВД России по городу Екатеринбургу.

Решается вопрос об экстрадиции мужчины на родину и передаче инициатору розыска.

Екатеринбург, Елена Васильева

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