В центре Екатеринбурга ГАИ останавливает машины и проверяет багажники

В центре Екатеринбурга ГАИ останавливает машины и с полицией и собаками проверяет багажники. О таких случаях «Новому Дню» сообщают очевидцы. Прямо сейчас идет досмотр транспортных средств на перекрестке Ленина и 8 Марта. О причинах оперативных действий пока ничего не известно. Очевидцы также сообщают о необычно большом скоплении полиции и ГАИ в центре города.

Как ранее писал «Новый День», 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве совершен теракт, в ходе которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант. СМИ сообщают о задержании двух подозреваемых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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