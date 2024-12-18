Центр Екатеринбурга наводнили полиция и кинологи с собаками (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня необычно много полицейских и сотрудников ГАИ. Как сообщает «Новый День», по кварталу Ленина – 8 Марта – Малышева курсируют машины ППС.

По Ленина ходят кинологи с собаками, их привлекают сотрудники ГАИ к досмотру транспорта, который они останавливают для проверки документов.

«Новый День» обратился за комментариями в правоохранительные органы уральской столицы, однако пока выяснить причину происходящего не удалось, По одной из версий, речь идет об обычном усилении накануне праздников.

Екатеринбург, Елена Васильева

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