В промзоне на Уралмаше построят новое жилье и реконструируют детский сад

На месте старой промышленной зоны на Уралмаше построят новый жилой квартал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории вдоль проспекта Космонавтов (напротив пересечения с улицей Заречной).

На участке в 4,1 гектара построят многоэтажные дома с общей жилой площадью 47 722 квадратных метра. Они расположатся на месте промышленной зоны. Для новых жителей квартала девелопер обустроит наземную многоуровневую парковку на 204 машины. Дворовые пространства благоустроят, а инженерные сети – отремонтируют.

Также застройщик реконструирует здание детского сада № 529, находящегося поблизости. За счет этого вместимость учреждения увеличится до 325 мест.

Реализация проекта пройдет в один этап, срок освоения территории – 2030 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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