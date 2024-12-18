На ЕКАД столкнулись четыре автомобиля и трактор (ФОТО)

Сегодня около 11:30 на 70-м километре ЕКАД в Верх-Исетском районе столкнулись четыре автомобиля и один трактор.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель автомобиля «Опель», перестраиваясь в крайнюю правую полосу, не убедился в безопасности маневра и врезался в идущий впереди трактор. В результате удара «Опель» был отброшен на автомобиль МАЗ.

Вслед за этим водитель автомобиля «Пежо» выбрал небезопасную скорость и наехал на остановившийся впереди трактор. Затем в «Пежо» врезался ехавший за ним «Фольксваген Тигуан».

В результате аварии водитель трактора получил серьезные травмы и был доставлен в 24-ю городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

На данный момент движение транспорта осуществляется по крайней левой полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят административное расследование обстоятельств произошедшего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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