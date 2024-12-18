Долгосрочная парковка в Кольцово подорожает

С пятницы, 20 декабря, цены на парковку в Кольцово изменятся. «Решение было принято в связи с общим ростом расходов на эксплуатацию и содержание парковочного комплекса», – пояснили в пресс-службе аэропорта, уточнив, что держали цены на стоянку два с половиной года.

Прайс меняется только на долгосрочную парковку. Оставить машину на период в пределах двух суток в зоне Р2 с 20 декабря можно будет за 1600 рублей. «Чем на более длительный срок автовладелец оставит автомобиль, тем ниже будет цена стоянки из расчета в сутки. Таким образом, припарковать машину на период в пределах 5 суток можно будет за 3350 рублей, 7 суток – 3850 рублей, 10 суток – 4400 рублей. Цена стоянки в течение 15 и 20 дней не изменится и составит 5600 и 6800 рублей соответственно», – уточнили в пресс-службе.

На краткосрочной парковке Р1 (прямо возле здания аэровокзала) стоимость первого часа не изменится – 300 рублей. Первые сутки там будут стоить 800 рублей, цена за стоянку на двое суток составит 1600 рублей, на трое суток – 2350 рублей, на четверо суток – 3100 рублей, на пять суток – 3850 рублей.

Изменения коснутся и тарификации на долгосрочной «недельной» парковке Р6. Сегодня автовладельцы при пользовании этой стоянкой оплачивают 1500 рублей за парковку до 7 дней – даже в случаях, когда оставляют машину на меньший срок. С 20 декабря вводятся новые периоды оплаты. Оставить машину на период в пределах двух суток здесь можно будет за 1200 рублей. Стоянка в период до 3 суток будет стоить 1500 рублей, четырех суток – 1800 рублей, пяти суток – 2100 рублей, 6 суток – 2400 рублей, 7 суток – 2700 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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