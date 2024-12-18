На Урале разработали приложение для пассажиров междугородных автобусов

Свердловский минтранс и Управление автодорог разработали мобильное приложение «Свердловский транспорт», благодаря которому можно отслеживать межмуниципальные автобусы в режиме реального времени.

Как сообщили в ДИПе, приложение создано специально для маршрутов между городами Свердловской области. Автобусы, следующие по ним, зачастую не отражаются в популярных картографических сервисах и люди не могут узнать, следует ли автобус по расписанию, задерживается рейс или он отменен. Новое приложение позволяет быстро получить информацию о том, где находится автобус. Например, в нем можно узнать актуальное расписание на нужную дату, получить прогноз прибытия автобуса на остановку и уведомление о его скором прибытии. Маломобильные уральцы смогут увидеть в приложении, когда придет автобус с низким полом или пандусом. Еще одна удобная опция – сохранение избранных маршрутов для быстрого доступа.

Бесплатное приложение «Свердловский транспорт» уже доступно для мобильных устройств с операционной системой iOS в магазине App Store, а для устройств с системой Android – в Google Play. Также скачать его можно через специальный QR-код, размещенный в салонах автобусов и на остановках.

Наряду с мобильным приложением транспортники разработали веб-версию сервиса «Свердловский транспорт» с аналогичным функционалом. Кроме того, на сайте размещены сведения о перевозчиках, нормативных документах и информация об актуальных изменениях в работе маршрутов. Сайт «Свердловский транспорт» доступен по адресу: https://svrtransport.ru/

Екатеринбург, Елена Владимирова

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