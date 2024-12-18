Фестивали Екатеринбурга посетили почти 1 миллион человек

В 2024 году в Екатеринбурге состоялось несколько десятков фестивалей, которые вместе собрали около 1 миллиона посетителей. О самых интересных событиях в культурной жизни города отчитался в Екатеринбургской думе начальник профильного управления Илья Марков.

По словам чиновника, впервые в этом году Масленицу массово отмечали не только в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш», но также и в Основинском парке, который готовят к реконструкции. В новой локации весенний праздник собрал около 5 тысяч человек.

День Победы в Екатеринбурге посетили более 82 тысяч человек, при этом мероприятия праздника проходили на 10 разных площадках. «Ночь музеев» в 2024 году собрала около 70 тысяч посетителей, «Уральская ночь музыки» – рекордные 380 тысяч. Фестиваль классической музыки «Безумные дни» также уже стал узнаваемым брендом Екатеринбурга, отметил Илья Марков. Концерты свердловской филармонии посетили свыше 45 тысяч слушателей. В День города мэрия зафиксировала посещаемость в 250 тысяч человек, при этом в праздничную программу вошли 22 мероприятия.

Отдельно Марков отметил фестивали «Красная строка», «Петрушка Великий», «Лица улиц», «Атмофест» и новый фестиваль байкеров «Движение», которые привлекают в Екатеринбург туристов. Всего в городе за 2024 году прошло порядка 30 крупных культурных ивентов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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