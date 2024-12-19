На Урале ждут падения обломков ракеты.

25-26 декабря с космодрома Байконур планируют запустить «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П». В связи с этим администрация Карпинского городского округа предупредила местных жителей о вероятности падения обломков космического корабля.

С 22 декабря по 27 декабря 2024 года ступени ракеты-носителя могу упасть в следующих территориях:

в 20 км севернее поселка Кытлым;

в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи;

в 17 км западнее поселка Сосновка;

в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

Карпинские власти предупреждают, что при попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя будет слышен сильный грохот, а в воздухе будет заметно свечение.

Екатеринбург, Новы День, Елена Васильева

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