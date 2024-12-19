Продавщица за два года вынесла из ювелирного магазина драгоценности на 6,7 млн рублей

В Невьянске вынесли приговор продавщице ювелирного магазина, которая два года незаметно воровала с рабочего места драгоценности.

Как сообщает пресс-служба облсуда, реализатор Анна Одинаева, работая в магазине «Золотой ларец», прятала в одежде ювелирные украшения, которые размещались на витрине торгового зала, а затем выносила их из магазина. Это продолжалось два года. Досмотра сотрудников и ревизии в магазине не было. Ущерб хозяину превысил 6,7 млн рублей.

Деяния продавца следствие квалифицировало по ч. 4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные с использованием служебного положения». Подсудимая вину не признала.

Невьянский городской суд приговорил продавца к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также осужденная обязана в период испытательного срока выплатить предпринимателю нанесенный ущерб – 6 711 346 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток.

Невьянск, Елена Владимирова

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