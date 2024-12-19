Водитель ВАЗ-21014 разбился при попытке обогнать грузовик (ФОТО)

На дублере Сибирского тракта водитель разбился, пытаясь совершить обгон.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель ВАЗ-21014 выбрал скорость, не соответствующую условиям движения. Пытаясь обогнать грузовик, он врезался в опору освещения, после чего автомобиль опрокинулся на встречную полосу.

Водитель погиб на месте, его пассажир с различными травмами доставлен в больницу. Медики оказывают необходимую помощь.

Автоинспекторы и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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