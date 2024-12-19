«На глазах сгорела вся семья, и мы решили: будем учиться работе спасателей». Как на Урале работает медицина катастроф (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня уже в десятый раз прошли соревнования бригад притрассовых пунктов территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Участники отрабатывают слаженность действий в команде, оказание первой помощи и реанимационные мероприятия, а также навыки спасения – потушить горящий автомобиль, вырезать из искореженного куска металла пострадавших, эвакуировать их из опасного места туда, где можно оказать помощь.

Директор свердловского ТЦМК Виктор Попов рассказал «Новому Дню», что много лет назад сам коллектив медиков поддержал такое решение – учиться спасательной работе, которую медики выполнять не должны: «Это произошло после того, как на глазах у бригады сгорела целая семья в машине. Тогда еще у них не было никакого инструмента, только стандартная укладка. Фельдшер приехал на вызов, но ничего сделать не смог. Конечно, пытались ломиками что-то там [сделать], но машина была перевернута и загорелась. Фельдшер потом со слезами на глазах рассказывал о том, что произошло. После этого решили, что будем учиться сами спасательной работе».

По его словам, 3-4 раза в месяц бригады ТЦМК приезжают на место ЧП, где счет идет на минуты и ждать спасателей из МЧС – значит не успеть оказать экстренную помощь людям. Поэтому у медиков есть и огнетушители, и спецоборудование, которое позволяет, например, деблокировать из машины пострадавших.

Одним из этапов сегодняшних соревнований как раз была эвакуационная станция: по легенде, в горящей машине застрял человек, нужно потушить автомобиль, обесточить аккумулятор, вырезать кусок металла, мешающий спасению пострадавшего, затем – аккуратно переложить человека на носилки и перенести через полосу препятствий, чтобы затем погрузить в реанимобиль. В среднем, у команд трассовых пунктов уходило на весь процесс 1,5-2 минуты.

Также медики должны были провести реанимационные мероприятия с использованием кислородного оборудования, дефибрилляторов, капельниц; успокоить пострадавших и участников гипотетического ДТП, роль которых исполнили сотрудники психологической службы МЧС – по легенде, один впал в ступор, у другого, напротив, случилась вспышка гнева. Отдельное задание было и для водителей медицины катастроф – они также проходили проверку, оказывая первую помощь условным пострадавшим.

Как пояснил Виктор Попов, в год на базе Свердловского ТЦМК обучение основам оказания первой помощи проходят порядка 7-8 тысяч человек. Например, за последнее время медики обучили около тысячи сотрудников ГИБДД. «Они недавно подводили итоги года, и нам вынесли благодарность – гаишники стали пользоваться укладками, которые у них есть, перестали бояться это делать», – заметил в разговоре с «Новым Днем» Виктор Попов.

Он также рассказал, что представители Национальной службы санитарной авиации заинтересованы в том, чтобы продолжить строительство учебного центра на базе Свердловского ТЦМК – стройка была заморожена три с половиной года назад, но медики надеются, что в следующем году будет проект и, возможно, строительство возобновится. «Сейчас надо готовить преподавателей первой помощи, чтобы они дальше уже могли учить. Например, сотрудников опасных и вредных производств. Пример есть в Белгородской области, но там жизнь заставила», – добавил собеседник агентства.

Напомним, в Свердловской области действует 12 притрассовых пунктов медицины катастроф. Главная задача – «закрывать» все федеральные дороги, которые проходят через регион. В перспективе – трассу на ХМАО, которая является региональной, но трафик по которой растет и, соответственно, увеличивается число ДТП, в которых пострадавшим нужна экстренная помощь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Степан Фатхиев

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