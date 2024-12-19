Обманутой мошенниками пенсионерке удалось вернуть часть денег через суд

Жительница Ачитского района с помощью прокуратуры смогла добиться возврата денег, украденных телефонными мошенниками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 13 июля 2023 года пожилая женщина под воздействием аферистов взяла в банке кредит и перевела заемные деньги на продиктованные ей счета. Всего пенсионерка сделала четыре перевода на общую сумму 294 тысячи рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе расследования были установлены и допрошены четверо владельцев счетов, на которые изначально были зачислены похищенные деньги. Ими оказались жители разных регионов страны – Кузбасса, Хабаровского края и Ставрополья. Они не смогли доказать законность полученных ими от пенсионерки денег. На этом основании прокуратура Ачитского района подала иски о незаконном обогащении и взыскании с владельцев счетов денег в пользу жительницы Свердловской области.

По данным прокуратуры, мировой судья из Комсомольска-на-Амуре удовлетворил иск на сумму 44 тысячи рублей, а Междуреченский городской суд Кемеровской области – на сумму 52 тысячи рублей. Исковые заявления, направленные в суды Ставропольского края, находятся на рассмотрении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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