На Урале дорожают яйца, мука и овощи

В Свердловской области за неделю заметно поднялись средние цены на продукты питания, в том числе на те, что закупают уральцы к новогоднему столу.

Например, впервые за несколько месяцев поднялась в цене пшеничная мука – сразу на 2,4%, 1 кг сейчас в среднем стоит около 52 рублей. Снова стали дорожать куриные яйца – они прибавили в цене 2,19% и стоят в среднем 108 рублей за десяток. При этом цены на сливочное масло и сахар по сравнению с прошлой неделей изменились незначительно.

Быстрее всего дорожают овощи, в том числе те, которые используются в новогодних салатах. Так, огурцы стоят уже 258 рублей (+7,93%); капуста – 47,3 рубля (+4,5%); помидоры – 268 рублей (+3,26%); свекла – 45,3 рубля (+3,2%).

В пределах 1-2% поднялись цены на курицу, рыбу, творог, сметану, сыр.

Немного дешевле стали чай, печенье и вермишель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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