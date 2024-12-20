Тоннель под Исетью построят к ноябрю 2025 года (КАРТА)

Строительство пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева в районе моста через реку Исеть планируется завершить до ноября 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Подземный переход соединит две части набережной Исети – от дендропарка к пространству вдоль цирка и новой ледовой арены. Он станет дополнением к благоустроенному участку набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Рядом с тоннелем появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.

В ходе благоустройства территории рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров нового покрытия, еще 15 600 кв. м займут зеленые насаждения. Протяженность благоустраиваемой территории – 1300 метров. Также в рамках строительства планируется переустроить инженерные сети и трамвайные пути на улице Куйбышева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube