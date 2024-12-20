Женщина утопила подругу, напророчившую ей лишение свободы

Жительница Верхней Туры утопила подругу из-за пророчества о лишении свободы. Теперь ей предстоит провести в колонии почти 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в августе этого года две женщины распивали спиртные напитки в доме неподалеку от Верхнетуринского пруда. Во время застолья гостья напророчила ранее судимой подруге Кристине Валеевой реальное лишение свободы.

Валеевой это не понравилось, и она затеяла драку, в ходе которой вытащила подругу на улицу, а потом утопила в пруду. Потерпевшая страдала детским церебральным параличом и не могла дать достойный отпор.

Кушвинский суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Также осужденная обязана компенсировать моральный ущерб семье убитой – по 1 млн рублей ее сестре и матери.

Верхняя Тура, Елена Владимирова

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