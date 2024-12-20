Екатеринбурженка получила реальный срок за мошенничество с детскими выплатами

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, которая незаконно получала пособия на несуществующих детей в течение пяти лет. Ей удалось обмануть государство на сумму, превысившую 2,6 миллиона рублей.

Как сообщает областная прокуратура, осужденная сдавала в государственные учреждения документы, содержащие ложные сведения о рождении ребенка, чтобы получить целый пакет социальных выплат: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, единовременное пособие женщинам, родившим трех и более детей. При этом предприимчивая екатеринбурженка детей не рожала и не усыновляла.

Женщина признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, в крупном и особо крупном размерах». Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденной взыскан причиненный государству ущерб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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