На Урале резко потеплеет

В Свердловской области резко похолодало. Ночью столбики термометров опускались до -15 °C и ниже, сейчас в Екатеринбурге около -13 градусов. Но похолодание не задержится. Уже завтра днем потеплеет, причем довольно резко – примерно до -2° днем, в ночь на воскресенье будет -4…-6 °C. Возможны небольшие осадки.

Такая же погода, по данным Гидрометцентра России, сохранится в течение всей следующей недели. Правда, снега почти не будет, но ожидается облачность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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