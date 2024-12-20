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Пятница, 20 декабря 2024, 09:39 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале резко потеплеет

В Свердловской области резко похолодало. Ночью столбики термометров опускались до -15 °C и ниже, сейчас в Екатеринбурге около -13 градусов. Но похолодание не задержится. Уже завтра днем потеплеет, причем довольно резко – примерно до -2° днем, в ночь на воскресенье будет -4…-6 °C. Возможны небольшие осадки.

Такая же погода, по данным Гидрометцентра России, сохранится в течение всей следующей недели. Правда, снега почти не будет, но ожидается облачность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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