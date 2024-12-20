В Екатеринбурге поселилась сказочная сова (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк из Сургута прибыла полярная сова, которую зовут Букля – как ее дальнюю родственницу из саги о Гарри Поттере.

Букле полтора года, характер у нее нордический, сова спокойна и полна достоинства, рассказали в пресс-службе зоопарка. В настоящее она время осваивается на новом месте и знакомится со своим партнером Саньком, с которым ей предстоит создать семью.

Увидеть Буклю и Санька можно в уличных вольерах павильона «Центральный», напротив речной выдры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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