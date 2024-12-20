Гаишники начинают охоту за пьяными водителями

В Екатеринбурге с 21 по 23 декабря городская Госавтоинспекция проведет рейд «Безопасная дорога». На улицах будут выставлены экипажи ДПС для массовой проверки водителей. Особое внимание будет уделено нарушителям, которые выезжают на встречную полосу, управляют транспортом в пьяном виде, а также севшие за руль без водительских прав.

Напомним, такие профилактические мероприятия Госавтоинспекция намерена проводить весь новогодний период.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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