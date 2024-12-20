Коммунальщики и энергетики перешли на усиленный режим работы

На время новогодних каникул все энергокомпании и предприятия коммунального комплекса Свердловской области переведены на усиленный режим работы. Ремонтные бригады и спецтехника подготовились к устранению последствий аварий, сообщили в ДИПе.

«Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса направлены требования приостановить на период с 30 декабря по 8 января все виды ремонтных работ, которые могут повлечь отключение от систем жизнеобеспечение потребителей. Кроме того, им указано на необходимость незамедлительно восстановить газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение ранее отключенных потребителей. А также провести проверку исправности автономных источников электроснабжения», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме того, в период каникул министерство энергетики и ЖКХ вместе с администрациями городов будет ежедневно проверять, как вывозится мусор с контейнерных площадок. Работу операторов по вывозу ТБО проконтролируют. Для обеспечения надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения в регионе готовы 1018 аварийных бригад общей численностью свыше пяти тысяч человек. В их распоряжении находится 1685 единиц специальной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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