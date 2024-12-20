Девятиклассников, проваливших ГИА, обучат рабочим специальностям

Уральские девятиклассники, которые закончили школу «со справкой», смогут бесплатно обучиться востребованной профессии. На это направлен новый областной закон, который депутаты заксо приняли сегодня перед уходом на новогодние каникулы.

«Действительно, есть школьники, которые не сдали экзамены за девятый класс. Чтобы они не остались на улице и совсем не потеряли знания, им предлагается пройти обучение в учреждениях профтехобразования. Есть перечень востребованных специальностей, которые они могут освоить. Это возможность получить образование и профессию. Правильный опыт, который дает положительные результаты. Уже несколько групп обучились, сдали экзамены. Такая практика будет продолжаться», – отметила на пресс-подходе председатель заксо Людмила Бабушкина.

В 2024 году Свердловская область уже реализует пилотный проект по профессиональному обучению несовершеннолетних, которые не смогли пройти государственную итоговую аттестацию. Новый закон позволит продолжить реализацию этого пилотного проекта на постоянной основе.

Список учебных заведений и специальностей для обучения, которые будут предлагать таким подросткам, будет утверждаться областным правительством.

По данным министерства образования, более 40 ребят, обучавшихся в рамках этого проекта, уже начали работать на уральских заводах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Еще более 140 человек завершают обучение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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