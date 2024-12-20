Свердловские власти продадут Агентство по развитию рынка продовольствия

Депутаты свердловского заксо дали правительству региона согласие на продажу двух государственных предприятий, связанных с производством продуктов питания. Бюджет в перспективе получит от сделок более 1 млрд рублей.

Перед депутатами выступил глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Он рассказал, что планируется реализовать долю в 25% «Хлебной базы № 65» за 313,4 миллиона рублей, а 100% «Агентства по развитию рынка продовольствия» – за 858 миллионов рублей.

По мнению чиновников, после продажи новые собственники начнут развивать предприятия, а бюджет получит деньги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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