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Суббота, 21 декабря 2024, 11:21 мск

Новости Екатеринбург

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Пермскую трассу заметает снегом. Водители в опасности (ФОТО)

В западной части Свердловской области идет снег. Свердловская Госавтоинспекция сообщает, что на 188-м километре автодороги Ачитского района ситуация особенно сложная.

Госавтоинспекция рекомендует водителям снижать скорость до безопасной, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и торможений, включать ближний свет фар для улучшения видимости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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