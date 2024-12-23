В лобовом столкновении пострадали двое мужчин и ребенок, погибла женщина (ФОТО)

На 15-м километре автодороги Белоярский -Асбест столкнулись автомобили «Пежо» и «Хонда». Пострадали оба водителя и ребенок-пассажир, одна женщина погибла.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 40-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хондой». 11-летний пассажир и 50-летний водитель автомобиля «Хонда» попали в больницу, 52-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи. Водитель автомобиля «Пежо» также пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

У владельца «Пежо» стаж вождения составляет 17 лет, и ранее он 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. У водителя «Хонды» стаж вождения – 26 лет, административных правонарушений за ним не числится.

Белоярский, Елена Владимирова

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