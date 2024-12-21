Роднина и спортсмены РМК подписали соглашение о развитии школьного спорта

Зампред международного комитета Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина посетила сегодня Академию единоборств РМК. Помимо прочего, она возглавляет Всероссийскую федерацию школьного спорта, и ее визит в Екатеринбург связан с развитием ВФШС.

В Академии единоборств РМК она встретилась с тренерским составом и бойцами команды «Архангел Михаил». Общение закончилось подписанием соглашением о сотрудничестве – спортсмены стали амбассадорами школьного спорта в Свердловской области.



«Хочу сказать огромное спасибо ребятам, что они вливаются в наше движение, потому что учредителями федерации школьного спорта в нашей стране являются великие спортсмены. Такие как Фетисов, Третьяк, Гуляев, Карелин. Поэтому, мне кажется, это очень здорово, когда те, кто добился большого результата, показывают большой результат, теперь приходят со своими навыками, знаниями и своей любовью к детям и передают это все в будущее», – сказала Роднина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube