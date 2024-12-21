На главном катке Екатеринбурга состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха

На площади 1905 года торжественно запустили каток. Новогодняя городская площадка открылась ледовым шоу знаменитого фигуриста Ильи Авербуха, в котором приняли участие олимпийские чемпионы, звезды мирового фигурного катания, а также екатеринбургские спортсмены.

Так, на льду появились победитель «Народного ледникового» Владислав Спивак, заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков, воспитанники спортивной школы «Юность», мастера спорта Дарья Лурина и Андрей Акулов, ледовый балет «Ледовая симфония» под руководством мастера спорта Анастасии Игнатьевой, 66-летняя участница «Народного ледового» Наталья Саблина, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира и призеры олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира и олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Организатор постановки Илья Авербух пропустил церемонию открытия катка, так как не смог вылететь из Омска из-за плохих погодных условий. Однако на представлении это никак не сказалось. Ледовый спектакль прошел в стиле новогоднего попурри из праздничных историй и песен. На шоу присутствовали более 500 зрителей.

Как ранее писал «Новый День», каток на площади будет работать с 21 декабря по 16 февраля. На льду одновременно смогут находиться до 500 человек. Катание будет проходить сеансами по 1,5 часа. Между ними лед будут чистить машины «Умки». Каток украсили живыми елями и гирляндами, на нем работают теплый павильон и фуд-корт. По вечерам здесь будет звучать живая музыка. Билеты на катание можно приобрести на сайте «Катка на площади». Вход – от 300 (для детей и льготников) до 600 рублей (для взрослых). Вход с прокатом коньков и вне очереди стоит в два раза дороже.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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