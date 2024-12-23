Предновогодняя неделя будет на 3-7 градусов теплее нормы

Последняя неделя перед Новым годом в Свердловской области будет на несколько градусов теплее климатической нормы.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», через Южный Урал протянулся гребень Сибирского антициклона, который к середине недели объединится с ядром западного антициклона, выходящего на европейскую территорию страны. В то же время вдоль арктического побережья непрерывной цепочкой следуют циклоны, запирая холодный воздух в Арктике и не позволяя ему распространяться на юг.

По оценке синоптиков, такая конфигурация уже становится привычной, она позволяет теплому воздуху проникать далеко на восток, обеспечивая повышение температуры воздуха вплоть до оттепелей. Теплая погода сохранится в Свердловской области до конца года. Небольшое похолодание ожидается только в середине недели при кратковременном усилении влияния антициклона.

В течение недели температура днем будет колебаться от -2 до -7, ночью – от -4 до -13, возможен небольшой снег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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