Ядовитых змей и валюту не посылать: Почта России напомнила, как отправлять подарки

Перед Новым годом отделения Почты России работают в усиленном режиме. Ожидается, что в декабре сотрудники почты доставят свердловчанам почти полмиллиона посылок и около 4 млн писем.

При отправлении посылок существуют определенные ограничения, напоминает Почта России.

Например, вес простой посылки не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон – 300 см. Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг;

Надо правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри упаковки; упаковка должна плотно закрываться и на ней должно быть место для нанесения адреса. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении;

Хрупкие вещи отправляют с пометкой «Осторожно», также можно заказать SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату.

На Почте России существует список предметов, запрещенных к пересылке. Это оружие, взрывоопасные вещества, скоропортящиеся продукты, ядовитые растения и животные, денежные знаки РФ и зарубежных стран. Полный список ограничений можно посмотреть по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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