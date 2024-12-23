В УрФУ назвали вымирающие округа Свердловской области

В большинстве муниципалитетов Свердловской области с 2012 года происходит устойчивое снижение числа населения. Из общего ряда выбиваются только Екатеринбург и города-спутники. Об этом рассказала директор Школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ, руководитель проекта «Креативная реиндустриализация городов «второго эшелона» в условиях цифровой трансформации» Ирина Тургель.

Эксперт проанализировала данные Росстата за 2012-2024 годы о численности населения в 73 городских округах Свердловской области, включая Екатеринбург. Тенденция по региону в целом – постепенное увеличение населения до 2016 года (с 4 307 594 до 4 330 006 человек) и затем стабильное снижение (на 107 311 человек) вплоть до 2024-го. «В 61 городском округе региона происходит устойчивое уменьшение населения с 2012 года. Из общей статистики выбиваются 12 городских округов, где до разных периодов наблюдается увеличение числа жителей. Так, стабильный рост населения на протяжении 13 лет Росстат фиксирует в Екатеринбурге (с 1 411 137 человек в 2012 году до 1 580 109 в 2024-м) и агломерации Екатеринбурга – Среднеуральском (с 21 069 до 25 139 человек), Сысертском (с 60 633 до 65 368 человек) и Арамильском (17 525 до 23 609 человек) городских округах, Верхней Пышме (с 73 854 до 90 810 человек)», – поясняет Ирина Тургель.

До 2022 года стабильный рост числа жителей наблюдался в городском округе Свободный и Берёзовский, однако в первом случае за последние два года население резко сократилось (на 18 %), в Берёзовском за этот же период снизилось на 1,3 %, добавляет эксперт. В двух других городах со статусом закрытого административно-территориального образования – Лесном и Новоуральске – с 2012-го по 2024-й наблюдается планомерное снижение населения, на 5,2 % и 8 % соответственно. Быстрее всего сокращается население на малозаселенном северо-востоке региона: в Гаринском городском округе с 2012-го по 2024-й население уменьшилось на 48,5 % (с 4 740 до 2 442 человека). На 31,4 % сократилось население за этот же период в Махнёвском муниципальном образовании (с 6 879 до 4 718 человек) и на 27,9 % сократилось население в Ивдельском городском округе (с 23 824 до 17 176 человек).

В целом усредненный процент снижения численности населения в 55 городских округах, где показатели снижались с 2012 года, – 14,5 %. Несмотря на то, что государство ежегодно принимает новые меры для поддержки семей с детьми, переломить ситуацию в малых городах пока не получается, отмечает эксперт. «Во-первых, расходы бюджета на социальную составляющую в следующем году по сравнению с нынешним годом не увеличились. Нельзя сказать, что государство будет активнее вкладываться в демографию и здравоохранение в малых городах. Во-вторых, переломить общий тренд снижения численности населения крайне сложно. Для этого нужны комплексные меры, предполагающие не только прямые выплаты семьям, но и создание благоприятной среды в целом: инфраструктуры, качественного образования, креативного сектора и многого другого», – заключает Ирина Тургель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube