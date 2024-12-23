В Екатеринбурге задерживается рейс Red Wings

В аэропорту Кольцово задержан рейс RWZ-1097 в Астану авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь в 8:40 по расписанию, но затем вылет перенесли на 12:50. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле надзорного органа.

Как следует из онлайн-табло Кольцово, на задержавшийся рейс идет регистрация.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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