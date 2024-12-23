«Не надо вызывать домой псевдоврачей, чтобы выйти из запоя», – совет нарколога

Уральские наркологи ожидают наплыва «праздничных» пациентов уже 1 и 2 января. Поскольку последние три дня декабря будут нерабочими, люди начнут заранее праздновать Новый год и рискуют перебрать с алкоголем. Врачи советуют во всем соблюдать меру (в том числе и в еде), а в случае необходимости обращаться за помощью только к медицинским специалистам.

«Если ситуация требует вмешательства психиатра-нарколога, например, человеку нужно выйти из запоя, я бы предостерег от вызова на дом псевдоспециалистов. Сейчас в интернете появилось много таких рекламных объявлений. Но, во-первых, такие услуги незаконны, потому что вся медицинская помощь оказывается исключительно в стационаре или амбулаторном отделении. А во-вторых, эти псевдоспециалисты даже не врачи. Неизвестно, какими лекарственными препаратами они пользуются. Самое страшное, что после такой «медпомощи» могут произойти необратимые последствия, и пациентов госпитализируют к нам в экстренном порядке. Законы физики работают одинаково для всех. Если человек злоупотреблял алкоголем в течение недели, невозможно за одну капельницу вывести его из этого состояния», – рассказал на пресс-конференции главный нарколог УрФО и главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев отметил, что нужно вызывать скорую, если человек во время распития алкогольных напитков потерял сознание. Этот симптом указывает на тяжелое токсическое отравление. До приезда врачей необходимо повернуть пострадавшего на бок, чтобы он не задохнулся рвотными массами. Если человек находится в сознании, но у него возникла боль в животе, слабость и недомогание, надо также доставить его к врачу.

Статистика алкогольных отравлений в новогодние каникулы за несколько лет особо не изменилась, но наркологов беспокоит другое – растет количество алкомагазинов, расположенных в шаговой доступности. «Доступность алкоголя влечет за собой расширение возраста употребления. Сегодня в обществе уже нет осуждения детей, принимающих алкоголь. Подростки легко нарушают законодательство и покупают легкие алкогольные напитки. При этом ребенок за сутки может выпить много таких напитков, и в итоге получит серьезную долю алкоголя, которая навредит детскому организму», – объяснил главный нарколог Свердловской области, начальник Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. Он напомнил, что безопасной дозой считается употребление 30 мл крепкого алкоголя один раз в две недели. Все что выше – наносит вред здоровью человека.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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