В Первоуральске обнаружили незаконные свалки строительного мусора

Росприроднадзор выявил в Первоуральске несколько несанкционированных свалок строительного мусора. Специалисты отобрали на участках пробы и отдали на исследование.

«В Службу поступили многочисленные жалобы жителей Первоуральска (Свердловская область) на свалки, появившиеся после демонтажа аварийного жилья. Инспекторы осмотрели указанные в сообщениях участки: отходы от строительных и ремонтных работ действительно размещены в неприспособленных для этого местах. Специалисты отобрали необходимые пробы. По результатам их анализа будут приняты меры реагирования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее о нарушениях с правильным захоронением строительного мусора в Первоуральске сообщали активисты Российского экологического общества. Они обнаружили нарушителей и дежурили возле несанкционированной свалки. Один из активистов пострадал под колесами машины, которая пыталась сбить его и проехать на незаконный полигон.

Первоуральск, Дарья Деменева

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