К белой медведице Хатанге приехал жених из Якутии (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня екатеринбургским журналистам представили новосела – годовалого белого медвежонка Вилюя, который накануне приехал в городской зоопарк из Якутии. Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина рассказала, что медвежонок пока находится в стрессе, привыкает к новому дому.

В зоопарк привезли белого медвежонка

Вилюй и его сестра-близняшка Яна родились в якутском зоопарке «Орто Дойду» 4 декабря 2023 года. Их мама Колымана – коренная якутянка, папа по кличке Ломоносов приехал из Петербурга. В детстве Вилюй слушал якутскую речь, но в последнее время с ним говорили на русском языке. «Приезд белого медведя – большая радость для Екатеринбургского зоопарка. Процесс поиска начался еще когда Хатанга осталась одна. С января текущего года мы начали внимательно изучать вопрос по подбору мишки, который станет ее соседом и переедет в наши новые роскошные вольеры. Уже к июлю координатор по сохранению белых медведей, содержащихся в неволе, нашел для Хатанги будущего жениха», – рассказала Светлана Прилепина.

Оба мишки еще слишком молоды для создания семьи. Хатанга достигнет возраста размножения через год, а Вилюй – года через три. До того времени они будут жить, как соседи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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