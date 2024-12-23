Чиновник Рыбнадзора пытался засудить подчиненного за служебную записку с критикой

Свердловский областной суд поставил точку в конфликте между чиновниками регионального отдела Федерального агентства по рыболовству. Как сообщили в пресс-службе суда, руководитель отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Рустам Зинуров подал иск о защите чести и достоинства к своему подчиненному. Он требовал взыскать с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом послужила служебная записка старшего государственного инспектора отдела на имя руководителя вышестоящего Нижнеобского территориального управления. Автор записки уличал шефа в неэтичном поведении, совмещении госслужбы и бизнеса, лоббировании интересов коммерческих аффилированных структур, а также использовании служебной техники в личных целях. В отношении Зинурова была проведена проверка, изложенные факты не подтвердились.

Руководитель отдела также пытался привлечь обидчика к уголовной ответственности за клевету. Однако в полиции отказались возбуждать дело. Первоуральский суд также не нашел оснований для удовлетворения иска. Судья посчитал, что инспектор, направив служебную записку руководству теруправления, воспользовался гражданским правом, а не преследовал цель досадить начальнику. Свердловский областной суд, куда поступила апелляция, согласился с такой позицией, и решение вступило в законную силу.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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