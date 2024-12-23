Силовики задержали бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина

Бывший глава Среднеуральска, а ныне депутат городской думы Андрей Зашляпин задержан по делу о коррупции. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что задержание экс-мэра проводили сотрудники ФСБ. Пресс-служба силового ведомства не дает комментариев.

Андрей Зашляпин был главой Среднеуральска в 2019-2021 годах. По данным издания 66.ru , задержание может быть связано с реконструкцией очистных сооружений в городе. Фирма, связанная с Андреем Зашляпиным, должна была закончить модернизацию канализационных труб в 2021 году. Заключенный с ней контракт расторг Александр Ковальчик, который заступил тогда на пост главы Среднеуральска.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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