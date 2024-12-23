Дети до 12 лет смогут летать «Уральскими авиалиниями» за полцены

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела скидку 50% для детей от 2 до 12 лет на авиабилеты по России. Продавать такие билеты начинают сегодня 23 декабря, а дата вылета должна быть с 11 января 2025 года.

Скидка действует при покупке билетов на все регулярные российские направления, включая прямые и трансферные рейсы и касается тарифов группы промо, эконом и премиум-эконом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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