В Среднеуральске в феврале откроется поликлиника для взрослых

В Среднеуральске заканчивается капремонт 30-летнего здания поликлиники – структурного подразделения Верхнепышминской ЦГБ . Объект будет сдан к Новому году, а в феврале медучреждение откроет двери для пациентов.

В здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров строители уже отремонтировали крышу, фасад, усилили межэтажные перекрытия, смонтировали мощную систему вентиляции и заменили проводку, поделился главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов. Также рабочие покрасили стены в кабинетах и коридорах, установили сантехнику и диагностическое оборудование и благоустроили прилегающую территорию (уложили новую плитку и обустроили плавные съезды). Для людей с ограниченными возможностями здоровья появился отдельный вход с комфортным и безопасным пандусом.

Как отметили в департаменте информполитики, оказание медицинской помощи продолжается даже во время ремонта: в соседнем корпусе работает амбулаторная служба. Там пациенты могут пройти диспансеризацию, диагностику, сделать прививку, получить лечение в дневных стационарах и посетить консультативные приёмы узких специалистов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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