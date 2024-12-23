Санврачи нашли причину массового заболевания детей в ДГКБ № 11

Санитарные врачи выявили многочисленные нарушения в работе пищеблока ДГКБ № 11, в которой на прошлой неделе заболели 11 детей, лечившихся в кардиологическом отделении.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, там обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в неполном объеме отбираются суточные пробы, есть и другие нарушения. Лабораторно установлен возбудитель инфекции – норовирус 2 типа. Он выявлен у заболевших, а также у двух сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара. Эксперты пришли к выводу, что распространение инфекции произошло при транспортировке пищевой продукции с пищеблока в отделение сотрудником – носителем норовируса. В стационаре провели дезинфекцию и генеральную уборку, носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы.

Напомним, о вспышке заболевания стало известно 20 декабря. В детской больнице № 11 отравились 11 пациентов, у них началась диарея и рвота. Это дети от 10 до 15 лет, которые лечились в кардиологическом отделении. «Признаки отравления дети почувствовали после вечернего приема пищи накануне, 19 декабря. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Прокуратура проводит проверку», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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